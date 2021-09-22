Жінка добре знала англійську і ряд інших мов, але не пам'ятала ані імені, ані звідки родом.

Біля берегів Хорватії, на острові Крк в Адріатичному морі знайшли жінку, яка не знала, хто вона і як там опинилася.

Її історію розповідає The Sun.

Блондинку, яка сиділа на скелі, випадково помітив пропливаючий повз рибалка. На тому ж місці він її побачив і наступного дня. Жінка перебувала в пустельній і важкодоступній частині острова, де дуже гостре каміння, тому він і викликав рятувальників.

Вона добре знала англійську і ряд інших мов, але не пам'ятала ані імені, ані звідки родом. При ній також не було ані речей, ані документів, ані мобільного телефону.

Судячи зі стану жінки, вона провела там кілька днів. Обличчя і тіло її було вкрите порізами і синцями.

Рятувальники негайно відправили жінку в лікарню, а поліція Хорватії зайнялася встановленням її особи.

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У підсумку незнайомку впізнали її друзі. Вони повідомили, що звуть жінку Даніела Адамова, їй 56 років, і вона уродженка Словаччини.

Як виявилося, раніше Адамова жила в США, була одружена з голлівудським продюсером і працювала ювеліром. Серед її клієнтів були, зокрема, співачка Дайана Росс, актриси Барбра Стрейзанд, Бріжит Бардо. Прикраси Даніели носили актори в серіалі "Друзі". З чоловіком вона розлучилася у 2000 році і повернулася до Словаччини, звідки потім переїхала до Ірландії. Дітей у неї немає.

Як Даніела Адамова опинилася на острові в повній самоті – залишається загадкою і для самих друзів.

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Автор: Віолетта Орлова