Мубаріз Асланов зазначив, що Тегерану не сподобалася деокупація частини території в 2020 році.

Після кривавого нападу на посольство Азербайджана у Тегерані в азербайджанському зовнішньополітичному відомстві запевнили, що безпека посольства знаходиться під суворим контролем. Інцидент дуже обурив Баку.

"Враховуючи, що ця подія відбулася на тлі недавніх недобросусідських дій Ірану щодо Азербайджану, безумовно, ця подія викликала у громадськості моєї країни гнів. Це обурило не тільки Азербайджан, але і всіх азербайджанців, що живуть у світі. В будь-якому випадках Іран повинен відповісти за це жорстоке неподобство", - заявив спеціальний кореспондент ІА Report.az і Baku.TV в Україні Мубариз Асланов.

Журналіст нагадав, що восени 2020 року Азербайджан звільнив свою землю від іранської окупації в ході 44-денної Вітчизняної війни й з того часу на адресу Баку постійно отримує погрози від релігійних представників Ірану до вищих посадових осіб.

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"Не задовольнившись цим, вони почали військові навчання по річці Араз без необхідності перебувати на кордоні з нами, прямо на кордоні з нашими звільненими землями. Звичайно, і Азербайджан показав, що ці погрози Ірану для нас не важливі, провівши навчання своєю вкрай сучасною і передовою армією на тому ж кордоні. Іран, схоже, не змирився зі звільненням азербайджанських земель", - зазначив Асланов.

За його словами, Іран використовував окуповану територію під наркотрафік. Кореспондент вважає, що Іран турбує посилення незалежного Азербайджану.

Також він нагадав про те, що іранська влада допомагає Росії вбивати мирних українців.

"Іран, самопроголошена Ісламська республіка, направляє в Росію безпілотники Shahed-136 і Mojahid, які обстрілюють будинки мирних жителів на Україні, вбиваючи українських мирних жителів, в тому числі дітей. Адже, у священній книзі ісламу, Священному Корані, напади на мирних жителів та невинних людей однозначно не прощаються. На жаль, попри те, що в назві Ірану є іслам, він їх не враховує", - підсумував журналіст.

Напад на посольство Азербайджану в Ірані - що відомо

Озброєна людина в п'ятницю, 27 січня, напала на посольство Азербайджану в Ірані. В результаті інциденту загинув співробітник охорони дипломатичної місії, а ще двоє отримали поранення.

За попередньою інформацією, нападника затримали.

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