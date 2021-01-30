Мотиви його дій досі не встановлені.

У Франції чоловіка підозрюють у вбивстві консультанта центру зайнятості та HR-менеджера. Правоохоронці не виключають його причетності до ще двох нападів на HRів.

Читайте такожБіля Відня стався потужний вибух у житловому будинку, він частково обвалився (фото)Про це пише BBC.

Чоловіка затримали незабаром після вбивства двох жінок в районі міста Валенс.

За два дні до цього іншого HR-менеджера застрелили за 500 кілометрів від того місця. Ще раніше іще один HR вижив після нападу, який стався в сусідньому місті.

За словами прокурора міста Валенс, затриманому 45 років. Він є неодруженим безробітним інженером.

Мотиви його дій досі не встановлені, однак відомо, що злочин може мати стосунок до одного з його попередніх місць роботи.

29 січня 900 центрів зайнятості по всій країні не працювали - на знак пошани до загиблих.

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Автор: УНІАН