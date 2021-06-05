Поліція затримала нападника.

П'ятеро людей загинули та 15 отримали поранення внаслідок ножового нападу в суботу, 4 червня, в міському окрузі Аньцин провінції Аньхой на сході Китаю.

За даними місцевої поліції, зловмисника заарештували, пише Global Times.

О 16:29 (11:29 за Києвом) місцевим правоохоронцям надійшов дзвінок про те, що на торговій пішохідній вулиці Ренмін-роуд невідомий чоловік напав з ножем на перехожих. Поліція приїхала на місце і затримала нападника.

В результаті нападу п'ятеро людей загинули, ще 15 отримали поранення. Постраждалих забрали до лікарні.

Причина нападу поки невідома, ведеться розслідування.

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Переклад: Катерина Комолова