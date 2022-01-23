Покинутий наречений звернувся в поліцію, він вимагає компенсації, адже витратив на весілля майже 3 мільйони гривень.

В Індії наречена скасувала весілля і вже наступного ранку вийшла заміж за свого родича. Жінка покинула нареченого через те, що той нібито дав їй ляпас.

Про це повідомляє The Times of India.

Так, 19 січня, всього за день до весілля між нареченим і нареченою трапилася сварка. Хлопець і дівчина були заручені, вони отримували благословення у своїх батьків і старійшин.

На прийомі, який в Індії традиційно проводиться перед весіллям, були зібрані сім'ї нареченого і нареченої. Для гостей навіть запросили ді-джея. Під його музику танцювали майже всі, і наречений з нареченою, в тому числі.

Однак коли до пари приєднався двоюрідний брат дівчини, почалася сварка. Спочатку родич тримав нареченого і наречену за руки й танцював разом з ними, але незабаром він встав між сестрою та її майбутнім чоловіком. Двоюрідний брат обійняв наречену, що сильно обурило нареченого.

За словами родичів з боку нареченої, наречений відштовхнув її та її брата. Після цього він нібито дав дівчині ляпас.

"Вражена, принижена і заплакана наречена скасувала весілля. Батьки схвалили її рішення. Вони були дуже злими й зуміли знайти підходящого нареченого серед своїх родичів протягом декількох годин. Наступного ранку наречена вийшла заміж за нового нареченого в призначений час і дату, але в новому місці", - повідомляє видання.

Покиинутий наречений вирішив мстити. Він подав скаргу до жіночої поліцейської дільниці Панруті. Хлопець вимагає компенсацію в розмірі 7 мільйонів рупій (майже 3 мільйони гривень). Ці гроші сім'я нареченого витратила на організацію передвесільного прийому і самого свята.

Читайте такожВ Індії народився малюк з чотирма руками та ногами: місцеві вважають його божеством (фото)За словами хлопця, сім'я нареченої піддала його фізичному насильству і словесним образам. Родичі дівчини своєї провини не визнають, вони також звернулися в поліцію. Тепер правоохоронцям доведеться з'ясовувати, хто ж винен у зірваному весіллі і чи потрібно нареченій повертати відкинутому нареченому гроші.

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