Трамп 'шокував' Пентагон ідеєю вивести війська з Німеччини, - Politico

У Міноборони США не очікували таких кроків і тепер змушені терміново оцінювати наслідки.

Заява президента США Дональда Трампа про можливе скорочення американських військ у Німеччині застала Пентагон зненацька. Як пише Politico з посиланням на джерела у оборонному відомстві, про такі плани багато хто дізнався лише з його публікації.

Пентагон "не очікував цього і не планував жодного скорочення військ", заявив помічник Конгресу, знайомий із ситуацією. Водночас він додав:

"Але ми повинні сприймати його серйозно".

Ідея Трампа суперечить нещодавньому перегляду глобальної присутності США, який не передбачав скорочення сил у Європі. Попри це, у відомстві вже готуються до різних сценаріїв.

Відео дня

Речник Пентагону підкреслив: "Ми готуємо плани на будь-який сценарій і повністю готові виконати накази головнокомандувача у час і в місці, яке він обере".

Напруга зростає

Заява пролунала після розмови Трампа з Володимиром Путіним, який традиційно виступає за скорочення військ НАТО в Європі. Це викликало додаткове занепокоєння серед союзників.

Сам Трамп також розкритикував європейських партнерів, натякнувши на можливе виведення військ з інших країн: "Чому б мені цього не зробити? Італія нам ніяк не допомогла. А Іспанія була жахливою. Абсолютно жахливою".

У Німеччині такі заяви сприйняли різко. Один із чиновників зазначив:

"Політика грубих погроз Трампа досягла своїх меж… Його риторика вичерпалася".

Наразі у Німеччині розміщено до 40 тисяч американських військових, а також ключові командні центри США. Експерти попереджають, що їхнє виведення може серйозно послабити обороноздатність НАТО.

У Конгресі також закликають до обережності. "Нам потрібно почути більше про стратегію, що стоїть за цим", – заявив сенатор Кевін Крамер, коментуючи ініціативу.

Що передувало

Нагадаємо, у Німеччині побоюються, що президент США Дональд Трамп може вивести американські війська з країни. Як пише The Telegraph, американський лідер розглядає можливість радикальної реорганізації НАТО.

Згідно з пропозиціями, які розглядає Трамп, союзники по НАТО, які не зможуть збільшити військові витрати до 5% від ВВП, можуть бути виключені з процесу прийняття ключових рішень. Сюди входять розширення альянсу, спільні місії і навіть активація взаємної допомоги згідно зі Статтею 5.

