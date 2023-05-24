Фуміо Кісіда підтвердив, що Альянс веде роботу по офісу зв'язку в Японії.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна не планує ставати членом НАТО. При цьому він визнав план Альянсу відкрити офіс зв'язку в Токіо.

Видання Reuters пише, що коментарі Кісіди прозвучали після того, як посол Японії в США заявив раніше, що військовий Альянс під керівництвом США планує відкрити офіс в Токіо, перший в Азії, для проведення консультацій в регіоні.

"Мені невідомо про будь-яке рішення, прийняте в НАТО щодо створення офісу", - сказав Кісіда на засіданні парламенту, додавши, що його країна не планує вступати в НАТО в якості члена або отримана.

Відео дня

Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін назвав дії Японії чимось, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон "не вітає", заявивши, що Токіо повинен бути "додатково обережний в питанні військової безпеки", враховуючи його "агресивну історію".

У минулі вихідні Японія приймала у себе в Хіросімі саміт Великої сімки, на якому лідери багатих демократій домовилися "зменшити ризики, а не роз'єднати" економічну взаємодію з Китаєм і підтвердили важливість миру і стабільності по обидві сторони Тайванської протоки.

Кісіда готується взяти участь в саміті НАТО, який повинен відбутися в Литві в липні, повідомило інформаційне агентство Kyodo з посиланням на представників Уряду Японії.

Плани НАТО в Японії - що відомо

В інтерв'ю CNN міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що вторгнення Росії в Україну змусило Японію переосмислити питання безпеки у Тихоокеанському регіоні, зараз країна веде переговори про відкриття першого в Азії офісу зв'язку НАТО. При цьому він зазначив, що ніякі деталі рішення ще не узгоджені.

У свою чергу CNN вказало що відкриття офісу зв'язку НАТО в Японії стане значною подією для Альянсу на тлі геополітичних розбіжностей, що поглиблюються, і, ймовірно, викличе критику з боку китайського уряду, який раніше застерігав від такого кроку.

Вас також можуть зацікавити новини: