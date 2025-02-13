За його словами, США також продовжують надавати допомогу.

Країни Північноатлантичного альянсу братимуть на себе більше зобов’язань щодо надання допомоги Україні та забезпечення навчання військових. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров перед початком зустрічі Ради Україна - НАТО у Брюсселі, повідомляє АрміяInform.

"Вчора ми мали хорошу зустріч у форматі "Рамштайн". Сьогодні ми продовжимо наші дискусії, ми сфокусовані на безпековій допомозі. Всі союзники підтримують нас, США також продовжують надавати допомогу. НАТО братиме на себе більше зобов’язань щодо надання допомоги та забезпечення підготовки, і ми вдячні НАТО за лідерство", - зазначив Умєров.

Він заявив, що Україна вдячна усім країнам за їхнє лідерство, за надану безпекову допомогу.

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"На цьому етапі наш меседж наступний: ми сильні, ми здатні і продовжуємо боротьбу", - додав український міністр.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, у свою чергу, заявив про необхідність забезпечити Україні максимально сильну позицію до початку переговорів про закінчення війни. Він сказав:

"І коли ці переговори завершаться, ми маємо бути впевнені, що Путін ніколи більше не спробує захопити жодного кілометра української території. Для цього ми маємо продовжувати військову допомогу Україні".

Засідання "Рамштайн" - деталі

Як повідомляв УНІАН, учора, 12 лютого, у Брюсселі відбулось 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч союзників вперше головувала Велика Британія. До цього головували США. Міністр оборони Британії Джон Гілі учора заявив, що 2025 рік є критичним у війні України з Росією.

Гілі зазначив, що українці продовжують боротися з величезною мужністю. Він закликав партнерів активізуватися, щоб зміцнити Україну та тиснути на Путіна, щоб забезпечити мир. Він оголосив про новий пакет допомоги на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 мільйонів доларів) для підтримки українських військ.

А новий голова Пентагону Піт Гегсет на Рамштайні зробив жорсткі заяви щодо війни в Україні. Він заявив, що нереалістично очікувати, що Україна повернеться до кордонів 2014 року, коли Росія анексувала Крим та почала війну на Донбасі.

Він зазначив, що США не бачать членство України в НАТО як частину майбутнього мирного плану та виключив розміщення американських військ в Україні за будь-яких майбутніх домовленостей щодо безпеки.

Також Гегсет заявив, що протистояти "російській військовій машині" - прямий європейський обов’язок.

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