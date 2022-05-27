За словами джерела, західні країни зацікавлені, щоб олігархи відмежувалися від Путіна і водночас забезпечували фінансування України.

Знайомі з питанням урядовці стверджують, що західні союзники розглядають можливість дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій і використовувати гроші для відновлення України.

Про це пише AP News.

Заступник прем'єр-міністра і міністр фінансів Канади Христя Фріланд вже запропонувала цю ідею на зустрічі міністрів фінансів G-7 у Німеччині минулого тижня. За словами одного з чиновників, Фріланд порушила це питання після того, як до неї звернулися олігархи: канадський міністр познайомилася з деякими, коли працювала журналістом у Москві.

При цьому українські представники були в курсі обговорень. За словами чиновника, Захід зацікавлений, щоб видатні олігархи відмежувалися від президента Росії Володимира Путіна і водночас забезпечували фінансування України.

Офіційні особи говорили на умовах анонімності, оскільки не уповноважені виносити внутрішні обговорення G-7 у публічну площину. Пропозиція була піднята в контексті надання Україні додаткових грошей і того, як заморожені кошти та активи олігархів можуть стати джерелом коштів.

Зараз це лише ідея, повідомив співрозмовник, проте західні союзники проявили інтерес. Чиновники Європейського Союзу говорили про необхідність пошуку нових способів конфіскації активів і надання грошей Україні.

Зазначається, що таке рішення могло б допомогти усунути юридичні перешкоди для влади в таких країнах, як Німеччина, де конфіскація активів проблематична. Добровільно відмовившись від частини своїх статків за кордоном, олігархи позбавили б західні уряди від ймовірних відмов місцевих судів конфіскувати активи.

Санкції проти російських олігархів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, західні країни ввели низку санкцій проти олігархів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. ЄС заморозив активи та заборонив поїздки більш ніж 1000 осіб, зокрема, понад 30 олігархам.

За даними Європейської комісії, на сьогодні у країнах ЄС заморожено майже 10 мільярдів євро (10,7 мільярда доларів) активів.

За деякими даними, сотні багатих росіяни можуть тримати у Великобританії, Швейцарії, на Кіпрі та в інших офшорних банківських центрах до 800 мільярдів доларів. Деякі олігархи також мають подвійне громадянство - у Великобританії та інших західних країнах.

Крім того, за словами колишнього офіцера ЦРУ Алекса Фінлі, чимало олігархів - це "гаманці" Володимира Путіна: "вони допомагають відмивати його гроші, відмивають свої власні гроші, а яхти та інші активи - це місця для зберігання цих грошей".

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