'Уся нація принижена': Мерц різко розкритикував війну Трампа в Ірані

Мерц сказав, що не бачить кінця бойовим діям у короткостроковій перспективі, "бо іранці сильніші, ніж очікувалося".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував війну Дональда Трампа в Ірані, заявивши, що США "принижені" Іраном і що він не бачить жодної стратегії виходу для швидкого припинення конфлікту.

Як пише Financial Times, виступаючи в понеділок під час візиту до школи на заході Німеччини, Мерц сказав, що Вашингтон вступив у цю війну без будь-якої стратегії. Він також вважає, що команда Трампа програє на переговорах, тому що не має переконливої стратегії.

"Іранці, очевидно, дуже майстерно ведуть переговори, або, скоріше, дуже майстерно не ведуть переговори, дозволяючи американцям приїжджати до Ісламабаду, а потім знову їхати безрезультатно. Вся нація принижена іранським керівництвом", – заявив канцлер.

Відео дня

При цьому він додав, що не бачить кінця бойовим діям у короткостроковій перспективі, "тому що іранці, очевидно, сильніші, ніж очікувалося".

Він поскаржився, що війна обходиться Німеччині "дуже дорого" і підриває її економічну міць.

"Проблема подібних конфліктів завжди в тому, що потрібно не просто увійти, а відразу вийти. Ми дуже болісно бачили це в Афганістані протягом 20 років. Ми бачили це в Іраку", – сказав він.

Війна США в Ірані

Раніше стало відомо, що Іран представив США нову пропозицію щодо відновлення роботи Ормузької протоки та припинення війни. При цьому ядерні переговори відкладені на пізніший етап.

Однак президент США Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що він незадоволений останньою пропозицією Ірану. Американський чиновник заявив виданню NYT, що прийняття цієї пропозиції може виглядати як "позбавлення Трампа перемоги". Зазначається, що зняття блокади та припинення війни позбавило б Трампа важелів впливу на будь-яких майбутніх переговорах щодо вилучення іранських запасів збагаченого урану та переконання Тегерана призупинити збагачення.

Вас також можуть зацікавити новини: