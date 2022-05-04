Рішення про посилення міри покарання ухвалив парламент.

У Білорусі запровадили смертну кару за замах на теракт. У країні верхня палата парламенту схвалила поправки, що розширюють застосування смертної кари.

Як пише "Медуза", після внесення змін до Кримінального кодексу, до найвищої кара у Білорусі зможуть засудити за замах на теракт із застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних або біологічних речовин.

Крім того, смертна кара загрожуватиме за замах на:

вбивство представника іноземної держави або міжнародної організації з метою провокації міжнародних ускладнень або війни;

вбивство державного або громадського діяча у зв'язку з його державною або громадською діяльністю з метою надання впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку.

Варто відзначити, що Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де зберігається смертна кара, яка застосовується як виняткова міра покарання. Проводиться вона шляхом розстрілу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зазначені поправки до Кримінального кодексу схвалила Палата представників Національних зборів Білорусі 27 квітня.

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