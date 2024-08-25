За його словами, Ізраїль продовжує дотримуватись правила "хто шкодить нам — тому шкодимо ми".

ЦАХАЛ оприлюднив кадри авіаударів на півдні Лівану сьогодні вранці. Як зазначається, під час цього понад 100 винищувачів атакували тисячі ракетних установок "Хезболли", призначених для нападу на країну.

Як пише The Times of Israel, більшість з них були націлені на північ Ізраїлю, а частина – на центральну. Обстріл об'єктів "Хезболли" також підтвердив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу на початку надзвичайного засідання кабінету національної безпеки.

"Сьогодні вранці ми виявили підготовку "Хезболли" до нападу на Ізраїль. Після консультації з міністром оборони та начальником штабу ЦАХАЛу ми доручили ЦАХАЛу діяти на випередження, щоб усунути загрози. Відтоді ЦАХАЛ інтенсивно працює над тим, щоб запобігти загрозам... Він знищив тисячі ракет, спрямованих на північ країни; він також запобігає багатьом іншим загрозам і діє з великою потужністю — як у захисті, так і в атаці", - наголосив прем'єр.

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Нетаньягу закликав громадськість виконувати вказівки командування. За його словами, Ізраїль продовжує дотримуватись правила "хто шкодить нам — тому шкодимо ми".

Водночас у "Хезболлі" стверджують, що їхня атака здійснилась, як було задумано, а превентивний удар ЦАХАЛу не спрацював. Зокрема, терористи заявляють, що їхні дрони уразили "важливу військову ціль" - дві військові об'єкти в центральній частині Ізраїлю.

Атака "Хезболли" по Ізраїлю

Як писав УНІАН, "Хезболла" вранці заявила про запуск понад 320 ракет по півночі Ізраїлю, а також кілька дронів. Вони нібито обстріляли 11 військових баз на півночі Ізраїлю. У мережу потрапило відео, на якому БПЛА врізається у шосе. Це помста за вбивство високопоставленого командира Хезболли в Бейруті і політичного лідера ХАМАС у Тегерані.

Водночас ЦАХАЛ атакував Ліван.

"Це не атака, спрямована на початок війни, а скоріше на усунення серйозної загрози мільйонам громадян Ізраїлю. Продовження ескалації залежить від дій Хезболли", - заявляло джерело The Times of Israel в уряді.

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