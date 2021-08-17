В Кабулі залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану.
Про це повідомляє BBC.
Індія стала останньою країною, яка евакуювала співробітників свого посольства з Кабула. Посла країни та інших співробітників доставили назад спеціальним рейсом.
Росія раніше заявила про намір лише частково евакуювати своїх співробітників. Посол Росії Дмитро Жирнов заявив, що планує зустрітися з представниками "Талібану", щоб обговорити питання безпеки співробітників дипломатичної місії.
Посольство Китаю не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".
У свою чергу Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.
Читайте такожНебезпека зростає: американців закликали не приїжджати в аеропорт Кабула без виклику МЗС
Ситуація в Афганістані
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.
Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.
15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.
Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.