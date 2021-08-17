На цей час Індія останньою евакуювала співробітників свого посольства з Кабула.

В Кабулі залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану.

Про це повідомляє BBC.

Індія стала останньою країною, яка евакуювала співробітників свого посольства з Кабула. Посла країни та інших співробітників доставили назад спеціальним рейсом.

Росія раніше заявила про намір лише частково евакуювати своїх співробітників. Посол Росії Дмитро Жирнов заявив, що планує зустрітися з представниками "Талібану", щоб обговорити питання безпеки співробітників дипломатичної місії.

Посольство Китаю не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".

У свою чергу Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.

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15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Денис Прядко