Берлін веде переговори з країнами ЄС та НАТО, які можуть надати Україні важке озброєння радянського виробництва.

Німеччина не може поставляти в Україну важке озброєння із запасів Бундесверу.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт, пише Der Spiegel.

За її словами, через це Берлін веде переговори з країнами ЄС та НАТО, які можуть надати Україні важке озброєння радянського виробництва.

"Йдеться про танки, про бронетранспортери, про різні варіанти, які можуть надати окремі країни. Зараз ми ведемо переговори, і зараз це відбувається дуже швидко", - сказала Ламбрехт.

На запитання, коли саме Україна отримає це важке озброєння, міністр оборони відповіла, що мова йде про найближчі дні.

"Усі військові експерти впевнені, що наступні два тижні будуть вирішальними у боротьбі України з Росією, і ми повинні підтримувати цю боротьбу, щоб її можна було пройти, і тому вона йде дуже швидко", - зазначила Ламбрехт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що за вказівкою Олафа Шольца Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma і Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччині з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.

Через відмову постачати Україні важке озброєння Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

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