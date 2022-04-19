Крім того, країна розглядає можливість постачання додаткового важкого озброєння для України.

Нідерланди погодили відправлення в Україну важкого обладнання, зокрема бронетехніку.

Про це розповів прем'єр-міністр країни Марк Рютте у Twitter.

Рютте вже повідомив про рішення щодо постачання бронетехніки президенту України Володимиру Зеленському.

"У нашій з міністром оборони розмові з президентом Зеленським ми висловили йому підтримку у ситуації з відновленням наступу Росії. Нідерланди передадуть Україні важке обладнання, зокрема бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість додаткових постачань важкої техніки", – написав Рютте.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом партнери України активніше передають їй необхідне озброєння. Зокрема, Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300.

Велика Британія анонсувала відправлення в Україну захисних бронемашин "Mastiff". Водночас австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив про відправлення в Україну бронетранспортерів Bushmaster.

Крім того, США направили в Україну 18 155-мм буксируваних гаубиць і 40000 артилерійських снарядів, а також іншу необхідну техніку.

Росії така активність не подобається. Країна-агресор офіційно погрожує всім країнам, хто допомагає зброєю Україні.

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