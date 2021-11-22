Він запропонував це у розмові з Меркель.

Федеральний уряд Німеччини відмовився відкрити гуманітарний коридор для нелегальних мігрантів, які знаходяться на кордоні Білорусі та ЄС.

Про це пише Reuters.

Речник уряду зазначив, що Берлін не приймає пропозицію Білорусі щодо прийняття Німеччиною 2 тисяч мігрантів, які зараз перебувають на білоруській території.

"Ідея створення гуманітарного коридору до Німеччини для 2 тисяч мігрантів не є рішенням, прийнятним для Німеччини чи ЄС", - сказав речник.

Читайте також"Поїдуть через Донбас, а там хлопці різкі": Лукашенко відповів на погрози Польщі закрити кордони (відео)Раніше Олександр Лукашенко у розмові з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель запропонував перекинути частину мігрантів у Євросоюз і виділити Білорусі фінансову допомогу на тимчасове утримання біженців на кордоні.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю:

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Автор: Людмила Жерновська