Трамп назвав умови, які мають бути виконані Іраном для укладення угоди по завершенню війни

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив оптимізм з приводу можливості укладення угоди з Іраном про завершення війни. Ця угода може включати умову експорту Іраном свого високозбагаченого урану до США.Про це Трамп сказав PBS News.

На думку Трампа, США близькі до укладення угоди.

"Я відчував таке раніше. Тож, ми подивимося, що станеться. Я думаю, що нас є дуже хороший шанс знову укласти угоду. Якщо ми цього не зробимо, ми повернемося до наших старих підходів", - наголосив Трамп.

Він заявив, що частиною угоди має бути умова, що іранський високозбагачений уран буде передано Сполученим Штатам.

Ще одна умова передбчаає те, що Іран має зобов'язатися більше не експлуатувати свої підземні об’єкти.

Як відзначає Трамп, укласти угоду про закінчення війни можливо до його візиту до Китаю на наступному тижні. Він наголосив:

"Я думаю, що це має дуже хороші шанси закінчитися, і якщо не закінчиться, нам доведеться повернутися до бомбардувань їх до пекла".

Що цьому передувало

На початку травня Іран виступив до США з новою пропозицією, яка передбачає пом'якшення ситуації довкола Ормузької протоки та перенесення обговорення ядерної програми на пізніший етап.

За даними видання Axios, США очікують від Ірану відповідей на кілька ключових питань протягом наступних 48 годин. Ймовірна угода передбачає, що Іран введе мораторій на збагачення урану, США знімуть санкції та розблокують мільярди заморожених іранських коштів, а обидві сторони знімуть обмеження на транзит через Ормузьку протоку.

