Одне з найбільших міст світу буквально йде під землю: катастрофу зафіксували з космосу

Супутникові знімки підтвердили, що місто опускається на 1,3 сантиметра щомісяця.

Мехіко занурюється у ґрунт із такою швидкістю, що ці зміни тепер чітко фіксують супутники з орбіти. Новітні дані свідчать про критичне просідання поверхні під ногами 22 мільйонів мешканців, повідомляє CNN.

Ситуація стала настільки серйозною, що її масштаби вдалося оцінити завдяки потужній радарній системі NASA. Як стало відомо зі знімків, місто щомісяця опускається близько на 1,3 сантиметра. Це офіційно робить Мехіко однією зі столиць планети, що тонуть найшвидше.

Зазначається, що головна причина катастрофи криється глибоко під землею. Мегаполіс розташований на місці стародавнього озера та водоносного горизонту. Саме з нього місто викачує близько 60% питної води. Через надмірне споживання ресурсів порожнечі під землею стискаються, і ґрунт починає буквально провалюватися. Ситуацію погіршує і величезна вага нових будівель, які тиснуть на м’яку глину.

Відео дня

Вже зараз дороги вкриваються тріщинами, будинки нахиляються, а залізничні колії руйнуються. Наочним прикладом є пам'ятник Ангелу Незалежності. З моменту побудови до його основи довелося доставити вже 14 сходинок, оскільки земля навколо нього постійно опускається, пише ЗМІ.

Згідно з наявними даними отриманими з супутника NISAR, у період з жовтня 2025 року по січень 2026 року окремі райони міста, зокрема Міжнародний аеропорт Беніто-Хуарес, просідали на 2 сантиметри щомісяця. У річному вимірі це становить понад 24 сантиметри.

Як зазначають фахівці проєкту NISAR, ці цифри – лише початок великих відкриттів. Стрімке засідання ґрунту не лише руйнує інфраструктуру, а й наближає місто до "дня нуля", коли запаси питної води в кранах можуть вичерпатися назовсім.

Екологічні проблеми світу

Раніше УНІАН писав, що британська заморська територія - Гібралтар - скидає неочищені стічні води в Середземне море. Екологи звертають увагу, що через застарілу або недостатню інфраструктуру каналізаційні стоки потрапляють у море без належної очистки, створюючи ризики для морської екосистеми та якості води.

Проблема викликає занепокоєння як у сусідньої Іспанія, так і серед науковців, адже забруднення зачіпає популярний туристичний і природний регіон. Ситуація пфдняла питання модернізації комунальної інфраструктури та екологічної відповідальності територій на узбережжі.

Вас також можуть зацікавити новини: