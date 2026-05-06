В Мінцифри пояснили, чому не можна проводити вибори через 'Дію'

Зокрема, в Україні виборчий процес передбачає таємницю голосування, і за таких умов електронне голосування неможливе.

У застосунку "Дія" за нинішнього чинного законодавства проводити електронні вибори не можна. Про це повідомив Олександр Борняков, в. о. міністра цифрової трансформації України, в інтерв’ю для Forbes.

Борняков сказав, що в Україні спочатку треба вирішувати питання щодо "таємниці голосування", а потім вже переходити до технічних питань.

"До речі, вибори - гарний приклад. Тут питання не у цифровізації. Коли кажуть, що "Дія" може бути використана у виборах, - це неможливо. Бо, згідно Конституції треба, щоб була таємниця голосування", - наголосив Борняков.

Зокрема, за його словами, коли громадянин ставить галочку у бюлетені за певного кандидата чи партію, вибір цього громадянина має залишатися таємною інформацією.

"І це сьогодні можна реалізувати тільки в тих кабінках умовно", - додав він.

При цьому, на його думку, якщо усе суспільство в Україні ухвалить певним чином рішення, наприклад, через референдум або якось інакше, що можна відмовитись від таємниці голосування, то "Дія" технічно має інструменти для організації голосування.

Також він нагадав, що повісток через "Дію" не буде.

Вибори в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2025 року було відомо, що проведення президентських виборів через застосунок "Дія" не розглядалося і жодної практичної роботи в цьому напрямку не проводилося.

