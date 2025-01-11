'Нове вино у старих пляшках': 'американську мрію' про Гренландію придумав не Трамп, - Politico

Дональд Трамп висунув ідею купівлі Гренландії у 2019 році, стверджуючи, що це необхідно для національної безпеки. Це перегукується з історичними амбіціями США.

Гренландія стала епіцентром уваги міжнародної спільноти останніми тижнями. Обраний президент США Дональд Трамп заговорив про плани "купити" острів у Данії, погрожуючи митами. Втім, ця ідея не нова, пише Politico.

Вперше Трамп висунув таку ідею у 2019 році, але насправді вона має довгу і часом дивну історію. Пропозиції купівлі острова висувалися американськими лідерами неодноразово, починаючи з XIX століття, і відображали прагнення США до територіальної експансії, геополітичного контролю та зміцнення національної безпеки.

Історичні спроби придбати Гренландію

1. 1867 рік – епоха Сьюарда.

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Вільям Х. Сьюард, державний секретар США, який здійснив покупку Аляски, висунув ідею придбання Гренландії та Ісландії. Замовлене ним дослідження звеличувало природні багатства Гренландії, включаючи мінерали, рибальство та потенціал для експансії США в Арктиці.

2. 1946 рік – спроба під час холодної війни.

США запропонували Данії 100 мільйонів доларів у золоті та обмін територіями, включаючи Пойнт-Барроу на Алясці. Головною мотивацією було стратегічне розташування Гренландії на маршруті між Вашингтоном і Москвою.

Данія категорично відмовилася, а її міністр закордонних справ Густав Расмуссен назвав пропозицію "абсурдною".

3. Секретні переговори та амбіції Канади:

У 1910-х роках США, Німеччина та Данія розглядали складний план обміну територіями, включаючи Гренландію. Велика Британія та Канада також прагнули придбати острів, але британці відмовилися від підтримки Канади, коли США проявили інтерес.

Трамп і "американська мрія" про Гренландію

Дональд Трамп висунув ідею купівлі Гренландії у 2019 році, стверджуючи, що це необхідно для національної безпеки. Він навіть не виключив можливість застосування сили, що викликало обурення в Данії. Хоча ідея викликала насмішки та була названа "дурістю Трампа", вона перегукується з історичними амбіціями США.

Чому Гренландія є важливою

Геополітичне значення: Гренландія розташована на критично важливому маршруті в Арктиці, що робить її ключовою для контролю над Північним Льодовитим океаном.

Острів називають "стаціонарним авіаносцем" через його стратегічне розташування.

Природні ресурси: Гренландія має значні запаси корисних копалин, включаючи рідкісні метали, нафту та газ. Потенціал для розвитку рибальства та туризму додає цінності.

Зміна клімату: танення льодовиків унаслідок глобального потепління відкриває нові можливості для розробки ресурсів.

Данія неодноразово відкидала всі спроби США придбати Гренландію, наголошуючи на її стратегічному значенні та ролі в міжнародному праві. Аналітики також вбачають у таких спробах відлуння колоніальних амбіцій, що не відповідають сучасним демократичним цінностям.

"Якби ви сказали мені 10 років тому, що я буду давати інтерв’ю про Гренландію, я б не ставив так високо в своєму списку можливих тем, якими були б зацікавлені засоби масової інформації", - каже історик Джон С. Мітчем з Університету Дюкесна. "Але це також справді захоплююче, дещо тривожне, що ми чуємо відлуння минулого з вікторіанською мовою про суверенітет і безпеку".

Він додає: "Ми з вами говоримо про це в контексті Гренландії, Канади та Трампа, але те саме можна застосувати до певної риторики навколо російської анексії в Україні, китайських морських амбіцій у Тихому океані. Це справді занадто… Як звучить ця фраза? Нове вино в старих пляшках".

Трамп і Гренландія: останні новини

Як писав УНІАН, одержимість Дональда Трампа Гренландією активізувала місцевий рух за незалежність від Данії, а майбутні місцеві вибори стануть важливим етапом у вирішенні долі острова.

Також ми розповідали, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен звернулася з проханням про розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом на тлі його різких заяв щодо можливого встановлення контролю над Гренландією.

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