До 2026 року планується завершити проект будівництва нових казарм на суму 50 мільйонів швейцарських франків (54,49 мільйона доларів), в якому приміщення будуть модернізовані до одномісних кімнат з окремими ванними.

Нові казарми Швейцарської гвардії Ватикану, елітного корпусу, що захищає Папу Римського, будуть спроектовані для розміщення жінок-охоронців, хоча дозволу на їх вербування поки немає.

Як повідомляє Reuters, майже всі охоронці - неодружені чоловіки, які живуть в загальних бараках прямо біля воріт Ватикану. Командири і одружені члени живуть в окремих квартирах. Всі члени є громадянами Швейцарії.

За повідомленням швейцарської газети SonntagsZeitung, до 2026 року планується завершити проект будівництва нових казарм на суму 50 мільйонів швейцарських франків (54,49 мільйона доларів), в якому приміщення будуть модернізовані до одномісних кімнат з окремими ванними кімнатами.

"З самого початку для нас було важливо, щоб у новій будівлі було місце для обслуговування жінок", - цитує видання слова Жан-П'єра Рота, який очолює фонд, який курує проект.

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Президент Фонду Папської Швейцарської гвардії, який підтримує охорону фінансово, сказав, що це допоможе знайти нових рекрутів для 135-го корпусу, який повинен наймати близько 30-35 осіб на рік, щоб підтримувати їх чисельність.

Раніше повідомлялося, що у Мілані знайшли конверт з трьома пістолетними кулями та листом з погрозами. Він був адресований Папі Римському Франциску.

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Автор: Катерина Гірник