За її словами, наразі продовжуються зусилля з підготовки до "дуже болісних фінансових та економічних санкцій, якщо вони знадобляться".

Якщо Москва відкине пропозицію щодо дипломатичного діалогу, озвучену США, наслідки для неї мають бути швидкими та суворими.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, коментуючи передачу Москві письмових відповідей на її вимоги, передає Голос Америки.

"Ми єдині у тому, що віддаємо перевагу дипломатії. Але ми також єдині у рішучості щодо того, що якщо Москва відкине нашу пропозицію діалогу, наслідки мають бути швидкими та суворими", - заявила Нуланд.

За її словами, наразі продовжуються дипломатичні зусилля з підготовки до "дуже болісних фінансових та економічних санкцій, якщо вони знадобляться".

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Нуланд наголосила, що передані Росії відповіді дають реальну нагоду для покращень у сфері безпеки у євроатлантичній зоні, за умови, що "Москва обере шлях дипломатії, а не конфлікту, чи саботажу".

"Ми і наші союзники по НАТО тривалий час занепокоєні багатьма з тих питань, які підняла Росія, і давно хотіли серйозних перемовин по них, включно з ядерною зброєю малої та середньої дальності, яка може досягнути території наших союзників, потреби у збільшенні прозорості, заходів щодо зменшення ризику, оновлених взаємних правил щодо військових навчань. І ми також маємо занепокоєння щодо зброї та військової активності навколо України, включно з Донбасом", - сказала Нуланд.

Як повідомляв УНІАН, США та НАТО передали Росії письмову відповідь на її вимоги. Ключові вимоги Москви, включно із нерозширенням НАТО на Україну, були відкинуті. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що відповідь США не містила позитивної реакції на головне для Кремля питання.