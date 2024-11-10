Окупантам роздають 'печатки чистоти' із Warhammer

Печатки освятили в Головному храмі Збройних сил РФ під Москвою.

Російським окупантам роздають так звані "печатки чистоти", освячені православними священниками та натхненні популярною настільною грою Warhammer 40k. Ці амулети мають захистити їх на полі бою в Україні. На печатках зображені слова Псалма 90, які, як вважається, повинні надавати солдатам надію під час найскладніших випробувань, пише The Telegraph.

Компанія з виробництва військового обладнання Ratnik Tactical поділилася цією ідеєю на своєму Telegram-каналі, пояснивши, що зображення молитви на обладунках космодесантників із Warhammer 40k надихнули їх на створення амулетів для російських солдатів. Печатки освятили в Головному храмі Збройних сил РФ під Москвою.

Амулети стилізовані під атрибути з гри, але містять християнські символи замість характерних для гри черепів. Вони коштують близько 9 фунтів, а їх популярність свідчить про значний вплив культури Warhammer у Росії та Україні, де солдати з обох сторін ще з початку війни використовують подібні талісмани.

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Сама Warhammer 40k зображує всесвіт у стані вічної війни, де людство бореться за виживання у складі імперії, що веде геноцидальні війни. Фанати цієї гри, як серед військових, так і серед цивільних, створюють власні образи, натхненні її героями, включно з використанням слоганів і символів.

Українська сторона також використовує символи Warhammer. Деякі підрозділи операторів БПЛА, наприклад, називають себе на честь персонажів гри. Крім того, поширені зображення, на яких військова техніка оздоблена печатками або символікою, схожою на ті, що використовують герої Warhammer.

Однак не всі ставляться до російських амулетів позитивно. Деякі релігійні діячі та журналісти критикують це явище, стверджуючи, що поєднання православної символіки з елементами фантастики має язичницький характер, що нетипово для православної традиції.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше у Російській Федерації придумали обереги для солдатів, які воюють в Україні, у вигляді "печаток чистоти" з всесвіту выдомої настільної гри Warhammer 40000. "Обереги" вже освячено в головному храмі ЗС Росії - соборі Воскресіння Христового.

"Печатка чистоти" являє собою металеву або воскову печатку з молитвою. Персонажі гри Warhammer 40000 її носять на обладунках або щитах для захисту від темних сил.

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