Жителі Японії, які підтримують проведення Олімпіади з глядачами, знаходяться в меншості.

61% жителів Японії вважають, що перенесені на 2021 рік Олімпійські ігри в Токіо потрібно відкласти ще раз або скасувати повністю.

Читайте такожНазвано суму збитків страхової галузі у разі скасування Олімпіади в ТокіоЯк передає Reuters, про це свідчить соціологічне опитування газети Yomiuri Shinbun. При цьому частка противників проведення Олімпіади в 2021 році знизилася приблизно на 20 п.п. в порівнянні з попередніми опитуваннями.

Жителі Японії, які підтримують проведення Олімпіади з глядачами, знаходяться в меншості (8%). 28% респондентів вважають, що ігри повинні бути проведені, але без глядачів. Стільки ж вважає, що Олімпійські ігри в 2021 році не повинні проводитися, передає kommersant.

Олімпіада в Токіо

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 23 липня по 8 серпня 2020 року, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу її перенесли на 2021 рік. У січні газета The Times повідомила, що уряд Японії вже дійшов висновку про скасування змагань. Уряд Японії та оргкомітет з проведення Олімпіади це спростували. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не має наміру виступати за те чи інше рішення з приводу проведення Олімпійських ігор.

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Автор: УНІАН