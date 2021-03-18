Переможець фотоконкурсу буде оголошений 15 квітня.

Опубліковані найкращі знімки відкритого конкурсу World Photography Awards.

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Як повідомляють організатори, переможці були обрані за їх відмінні технічні та творчі навички, а також свіжий підхід до теми.

Фотографи могли безкоштовно відправити до трьох зображень в десяти категоріях: Архітектура, Креатив, Пейзаж, Спосіб життя, Рух, Природний світ і дика природа, Об'єкти, Портрети, Вулична фотографія і Подорожі.

Як повідомляється, найкращий фотограф року буде оголошений 15 квітня.

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Автор: Катерина Лиманська