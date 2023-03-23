За його словами, війна, розв'язана Росією, тільки зміцнила НАТО.

Міністр оборони США під час виступу у Палаті представників США назвав Росію гострою загрозою" і пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.

Як повідомляє Голос Америки, на початку виступу Остін наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україні стільки, скільки буде потрібно, а також нагадав, що Стратегія національної оборони США визначає Росію під управлінням Путіна "гострою загрозою".

"Під проводом Байдена, США згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати важливу безпекову допомогу, яку координує контактна група з питань оборони України, яку я очолюю. Ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно", - заявив Остін.

Крім того, глава Пентагону наголосив на важливості "об'єднаного НАТО", яке зміцнилося після війни, розв'язаної Росією. Очільник Пентагону назвав оборонний бюджет на наступний рік стратегічним кошторисом, "який обумовлений серйозністю нашої стратегічної конкуренції з Китаєм".

Пріоритетами Пентагону Ллойд Остін назвав: захист нації, турботу про людей та успішну командну роботу. Остін наголосив на необхідності фінансування модернізації трьох ланок ядерної тріади США та посилення стратегічного стримування.

Війна в Україні: останні заяви США

З початку війни США активно допомагають Києву, вже виділено кілька пакетів допомоги. Крім того, на знак непорушної підтримки Джо Байден кілька тижнів тому відвідав Київ.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький говорив, що у війні з РФ вирішальним часом буде весна і початок літа, оскільки на цей час заплановано новий великий наступ російських загарбників.

У Пентагоні заявили, що війна Росії проти України буде закінчена переговорами, які можуть початися, коли війська окупантів будуть виведені з української території.

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