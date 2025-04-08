Він відправив до країни свого посланника.

У Ватикані повідомили, що Папа Римський Франциск передав Україні чотири автомобілі швидкої допомоги, які використовуватимуть в зоні бойових дій.

Як передає Vatican News, у такий спосіб він "виражає свою близькість до стражденного народу" України. Папа відрядив до країни кардинала Конрада Краєвського, з доставкою карет шквидкої медичної допомоги йому допомогли троє українських водіїв:

"Потреба миру є викликом для всіх і зобов'язує втілювати конкретні проєкти. Таким чином, подарунок чотирьох машин швидкої допомоги стає знаком ювілейної надії, що ґрунтується на Христі".

У інтерв'ю Радіо Ватикану посланник Франциска сказав, що у медичних автомобілях знаходяться медикаменти на суму понад 200 тисяч євро. Їх зібрали в Неаполі в рамках кампанії "Farmaco sospeso" ("підвішений лікарський засіб" або "відкладені ліки", - УНІАН).

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Заяви Папи Римського про війну

​Як відомо, Франциск неодноразово висловлювався щодо війни в Україні, закликаючи до миру та переговорів. Він називав український народ "мучеником" та закликав світ не забувати про його страждання.

Однак деякі його слова викликали нерозуміння та обурення як в Україні, так і в світі. Навесні минулого року Папа заявив, що "сильніший той, хто має відвагу викинути білий прапор" та піти на переговори. В Україні різко розкритикували ці слова.

А у 2023 році під час відеозвернення до російської католицької молоді Папа Франциск згадав про Петра І та Катерину ІІ, закликаючи молодь пишатися "великим російським спадком".

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