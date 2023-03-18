Цьому мають передувати консультації з українськими військовими.

Народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов заявив, що Україна ратифікує Римський статут на своєму шляху до Європейського Союзу. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Щодо ратифікації Римського статуту, то це одна із тих дій, яка обов’язково буде зроблена на нашому шляху до Європейського Союзу. Цьому мають передувати дуже серйозні консультації з нашими військовими, роз’яснення положень, виконання положень Римського статуту і внутрішня серйозна дискусія", - сказав Маслов.

За його словами, Україна вже зробила відповідні заяви, і це передбачено статтею 12 Римського статуту, надавши всі повноваження та юрисдикцію Міжнародному кримінальному суду розслідувати всі злочини на території України.

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Маслов також відмітив, що менше половини з країн, які ратифікували Римський статут імплементували внутрішні механізми на законодавчому рівні щодо співпраці прокурора Міжнародного кримінального суду і національних органів.

"Україна якраз серед тих країн, які імплементували внутрішні процесуальні механізми і більше того, ви знаєте, що на нещодавній конференції United for Justice, яка пройшла дуже серйозно і потужно в місті Львів, було підписано договір із Кабміном про заснування офісу Міжнародного кримінального суду в Україні. Так от таких країн взагалі не дуже багато. Тому Україна дуже сильно просунулася в цьому питанні", - додав нардеп.

Орден на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

Тепер Путіна можуть заарештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут.

Однак, на думку експертів, не варто очікувати значних результатів щодо притягнення Путіна до відповідальності найближчим часом.

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