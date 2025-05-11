Інцидент стався в Хабаровському краї.

У п'ятницю, 9 травня, поки основна увага росіян була прикута до параду в Москві, в російських регіонах були проведені свої містечкові паради - набагато гірше організовані, а тому й цікавіші.

Так, у Мережі з'явилося відео одного такого параду, організованого в одному з міст Хабаровського краю (Далекий Схід). На опублікованих кадрах видно, як у кузові вантажівки везуть картонний макет Спаської вежі Кремля. У певний момент верхівка вежі зачепилася за святкову перетяжку над дорогою й уся конструкція завалилася на асфальт разом із жінкою в радянській військовій формі, яка теж стояла на автоплатформі.

Те, що це актуальний інцидент, а не старе відео, підтверджують публікації в місцевих російських пабліках. Офіційно подробиць події не озвучували, проте в коментарях під відео місцеві жителі писали, що цей горе-парад проходив у селищі Солнєчноє. Дівчина, яка так невдало впала разом із бутафорським Кремлем на асфальт, начебто серйозно не постраждала - відбулася забоями.

Свято "побєдобєсія" в Росії

Як писав УНІАН, 9 травня Росія влаштувала масові гуляння з нагоди 80-ї річниці закінчення війни в Європі в рамках Другої світової. Центральною подією став військовий парад у Москві. Британський журналіст, який відвідав цей парад особисто, зазначив, що дана подія жодним чином не виглядала як святкування миру. Навпаки, все було схоже на те, що Росія святкує війну.

Цю думку підтвердить той факт, що на параді, окрім танків і піхоти, були представлені й безпілотники, якими Росія щодня тероризує цивільне населення України.

Вас також можуть зацікавити новини: