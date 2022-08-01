Поки неясно, коли вона приземлиться в Тайбеї.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, ймовірно, відвідає Тайвань.

Про це повідомляє CNN з посиланням на урядовців Тайваню і США.

За словами джерел, Пелосі відвідає Тайвань в рамках свого турне по Азії, попри попередження з боку офіційних осіб адміністрації Джо Байдена, стурбованих реакцією Китаю.

Тайванський чиновник зазначив, що Пелосі, як очікується, залишиться на Тайвані на ніч.

При цьому неясно, коли саме Пелосі приземлиться в Тайбеї, де-факто столиці Тайваню.

Офіційний представник США додав, що представники Міністерства оборони працюють цілодобово, відстежуючи будь-які пересування в регіоні і розробляючи план забезпечення її безпеки.

Раніше прес-служба Пелосі опублікувала програму її турне. У ній наголошується, що спікер відвідає Малайзію, Південну Корею, Сінгапур і Японію. Про візит на Тайвань мова не йдеться.

Візит Пелосі на Тайвань і зростання напруженості між Китаєм і США: що варто знати

Через можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Пекін вважає частиною Китаю, напруженість між двома найбільшими світовими наддержавами зросла.

Як повідомлялося раніше, Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня. Американські видання Bloomberg і NBC з посиланням на джерела повідомляли, що 29 липня стартує турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру. Візит на Тайвань був вказаний як "попередній".

Якби візит відбувся, Пелосі стала б першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися дебати. Це пов'язано зі зростанням стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

Члени Конгресу від обох партій закликали Пелосі не відмовлятися від візиту, кажучи про те, що відмова через протести Китаю буде рівносильна поступці Пекіну.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Чжао Ліцзянь, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю, повторював, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Джо Байден не підтримав ідею Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

"Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: