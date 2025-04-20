Сполучені Штати Америки втомилися від війни Російської Федерації проти України, вона триває вже занадто довго.
Таку заяву зробив спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог, коментуючи в етері Fox News слова державного секретаря США Марко Рубіо про те, Вашингтон може вийти з мирних переговорів за відсутності прогресу.
За словами представника Трампа, заява Рубіо прозвучала доволі жорстко, однак саме так, як і мала. Причиною слугує те, що Вашингтон "втомився від того, що відбувається":
"Існує занадто багато інших глобальних проблем, в яких Сполученим Штатам Америки потрібно брати участь. Ця війна триває занадто довго. Але я думаю, що є можливість. Ми розробили те, що я б назвав попереднім документом".
США можуть вийти з переговорів
Нагадаємо, нещодавно американський державний секретар Марко Рубіо заявив, що країна може вийти з переговорів щодо припинення війни в Україні, якщо найближчим часом не буде досягнуто відчутного прогресу.
Крім того, у Білому домі заявляли, що Дональд Трамп невдоволений поведінкою кремлівського правителя Путіна та українського лідера Володимира Зеленського в питанні мирного процесу.