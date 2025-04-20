Є інші глобальні проблеми, які потребують їхньої уваги.

Сполучені Штати Америки втомилися від війни Російської Федерації проти України, вона триває вже занадто довго.

Таку заяву зробив спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог, коментуючи в етері Fox News слова державного секретаря США Марко Рубіо про те, Вашингтон може вийти з мирних переговорів за відсутності прогресу.

За словами представника Трампа, заява Рубіо прозвучала доволі жорстко, однак саме так, як і мала. Причиною слугує те, що Вашингтон "втомився від того, що відбувається":

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"Існує занадто багато інших глобальних проблем, в яких Сполученим Штатам Америки потрібно брати участь. Ця війна триває занадто довго. Але я думаю, що є можливість. Ми розробили те, що я б назвав попереднім документом".

США можуть вийти з переговорів

Нагадаємо, нещодавно американський державний секретар Марко Рубіо заявив, що країна може вийти з переговорів щодо припинення війни в Україні, якщо найближчим часом не буде досягнуто відчутного прогресу.

Крім того, у Білому домі заявляли, що Дональд Трамп невдоволений поведінкою кремлівського правителя Путіна та українського лідера Володимира Зеленського в питанні мирного процесу.

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