За словами російського дипломата, Москва наполягає на тому, що Захід має в односторонньому порядку відмовитися від розширення НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який приїхав до Женеви представляти РФ на переговорах зі США щодо "гарантій безпеки", заявив, що НАТО "пора повертатися на рубежі 1997 року".

За його словами, НАТО більше не зможе "відтісняти" Росію на другі ролі в європейській і міжнародній політиці, передає ТАСС.

"Навіть неспеціалісту зрозуміло, що вимагати від Росії поступок у ситуації, коли саме НАТО протягом усіх останніх десятиліть прагне "відтіснити" нашу країну і перевести її якщо не на роль підлеглого, то в будь-якому випадку на другі ролі в європейській і міжнародній політиці, причому зробити це із завдаванням прямого збитку нашій безпеці, більше не вийде", - сказав російський чиновник.

"Так що НАТО треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року", - додав Рябков.

Також він вважає, що розраховувати на просування вперед з питань "гарантій безпеки" на майбутніх переговорах Росії зі США і НАТО "наївно".

"Тут є предмет для розмови з точки зору пояснення логіки підходів і, напевно, уточнення того, чим керуються колеги у Вашингтоні і в НАТО в цілому. Але очікувати, що на основі тієї уточненої, публічної подачі своєї позиції, яку ми маємо на сьогодні, незадовго до початку контактів, ми просунемося вперед, було б наївно", - зазначив заступник міністра.

За словами російського дипломата, Москва наполягає на тому, що Захід повинен відмовитися від розширення НАТО і ліквідувати створену військову інфраструктуру.

"Для нас більш важливі інші пріоритети: нерозширення НАТО, ліквідація створеної інфраструктури, відмова від заходів, причому не на взаємній основі, а на односторонній основі з боку Заходу", - сказав Рябков.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У понеділок, 10 січня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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