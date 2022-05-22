Захарова також сказала, що англійський класик Орвелл буцімто писав про "завершення лібералізму".

Відомий літературний перекладач Віктор Голишев прокоментував слова представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка назвала "глобальним фейком" думку про те, що Джордж Орвелл писав роман "1984" про СРСР. Захарова також сказала, що англійський класик буцімто писав про "завершення лібералізму".

"Я не думаю, що це про Радянський Союз. По-моєму, це роман про тоталітарну державу. Коли він писав це, вже був упадок лібералізму, але між світовими війнами, Першою та Другою, пів-Європи було зайнято тоталітарними державами. Але я не знаю кінця лібералізму зовсім ніякого. Поки не можу сказати, що це роман про сучасну Росію", - сказав Голишев для Телеграм-каналу "Підйом".

85-річний Голишев перекладав з англійської на російську мову твори відомих письменників, зокрема Джерома Селінджера, Джоан Роулінг, Джорджа Орвелла тощо. Він - президент Гільдії літературних перекладачів.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що у Білорусі хочуть заборонити твір "1984".

Довідка УНІАН: В антиутопії "1984" йдеться про вигадану тоталітарну державу Океанію, де суспільство живе суворо за наказами партії. Головний у державі - "Старший брат", а лозунги партії: "Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – це сила".

Події роману розгортаються навколо Вінстона Сміта, який не потрапив під пропаганду та бунтує проти партії. Сюжет "1984" немов описує сучасні Росію та Білорусь, на думку багатьох літераторів.