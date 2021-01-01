У 2016 році в Данії після дев'яти місяців розробки маршруту була перевезена лопать довжиною в 88,4 метра.

Транспортна компанія з Люксембургу P. Adams Schwertransporte, що спеціалізується на перевезенні важких вантажів в Європі, показала, як вантажівка перевозить лопать вітрогенератора довжиною 67 метрів.

Читайте такожВночі на дорозі Києва помітили автомобіль, який перевозив літак (фото)Знімки компанія опублікувала на своїй сторінці в Linkedin.

"Закінчуємо рік серією фотографій 67-метрової лопаті вітрогенератора, що перевозиться складним маршрутом", - підписали публікацію в компанії.

У коментарях одні користувачі дивуються побаченому та діляться роликами схожих перевезень, а інші намагаються довести, що фотографії фейкові. Тим, хто сумнівається, нагадали, що у 2016 році в Данії після дев'яти місяців розробки маршруту була перевезена лопать довжиною в 88,4 метра.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН