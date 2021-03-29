Генсек ООН закликав міжнародну спільноту до більшого тиску.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерріш закликав збільшити тиск на військову хунту М’янми.

Читайте такожВ Австрії напали на двох українських підлітків, одного госпіталізували з ножовим пораненням – ЗМІПро це пише Радіо Свобода.

З такою заявою він виступив після «абсолютно неприпустимих» вбивств понад сотні протестувальників на вихідних.

Сьогодні тисячі людей знову вийшли на протести.

«Абсолютно неприпустимо бачити насильство над людьми на таких високих рівнях, стільки вбитих і таку вперту відмову прийняти необхідність звільнення всіх політичних в’язнів і змусити країну повернутися до серйозного демократичного переходу», – сказав він.

Генсек ООН закликав міжнародну спільноту до більшого тиску для того, щоб «змінити ситуацію».

Протести у М'янмі: що сталося

У М'янмі з 1 лютого, коли стався державний переворот, не вщухають акції протесту.

Пояснюючи свої дії фальсифікаціями на останніх виборах, військові змістили цивільний уряд на чолі з лідером нації Аун Сан Су Чжі. Вона, як і інші представники керівництва республіки, перебуває під арештом.

Сили безпеки жорстко придушують акції протесту, а останнім часом проти демонстрантів почали застосовувати вогнепальну зброю.

З 1962 року протягом кількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні розпочалися у 2011 році.

Раніше у М'янмі військові застрелили 7-річну дочку протестувальника прямо в його будинку.

Також вони відкрили вогонь на похоронах біля міста Баго.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська