Підготовка до війни в 2027 році: британський Генштаб розкрив деталі модернізації армії

Начальник Генштабу деталізував, що залучення штучного інтелекту буде центральною частиною підготовки до потенційного конфлікту.

Генеральний штаб армії Великої Британії займеться реорганізацією сухопутних військ в рамках підготовки до потенційної війни в 2027 році.

Про це заявив начальник Генштабу британської армії, генерал Роланд Вокер, передає видання UK Defence Journal.

"Ми не можемо чекати ідеальної армії 2035 року, ми повинні трансформувати ту армію, яка в нас є зараз. Моєю амбіцією є подвоєння нашої бойової потужності до 2027 року і потроєння її до 2030 року", - зауважив він.

Вокер деталізував, що залучення штучного інтелекту буде центральною частиною цієї реорганізації.

Серед іншого він розповів про майбутній підхід до летальності "20:40:40", де менша частка вбивчої сили буде припадати на важкі платформи з екіпажем (БМП, танки, ударні гелікоптери), а більша - на безпілотні системи та дешеві одноразові засоби ураження.

Він пояснив, що ці засоби швидко виробляються та доступні масово і додав, що з осені 2025 року країна інвестувала понад 200 млн фунтів стерлінгів у власні системи озброєння. Він зазначив, що ці зусилля призначені і для потенційних операцій та підтримки України.

Крім цього Вокер зауважив, що до 2027 року очікується початкова оперативна готовність танків Challenger 3, вирішення проблем з гусеничними бронемашинами Ajax, а також розгортання 600 колісних бронетранспортерів Boxer.

А вже у 2029 році, за прогнозами генерала, мають надійти на озброєння армії перші САУ RCH155.

Вокер також анонсував заміну понад 13 тис. застарілих транспортних засобів у британській армії.

В кінці 2024 року міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс заявляв, що у разі війни британську армію буде знищено максимум за рік у конфлікті такого ж масштабу, як в Україні.

А восени 2025 року стало відомо, що Британія готується до бойових дій на східному фланзі НАТО через загрозу Росії. Зокрема, тоді на покинутому радянському аеродромі британські солдати навчалися використовувати спецмережу для звʼязку з дронами, роботами та артилерією.

