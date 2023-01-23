Зловмисники розклеїли у великих містах Польщі оголошення нібито від імені Департаменту у справах іноземців.

У Польщі зловмисники незаконно збирають інформацію про українців. В низці велких міст країни зʼявилися фальшиві оголошення нібито від імені Департаменту у справах іноземців.

"Департамент у справах іноземців не є автором оголошень і не збирає інформацію, зазначену в листівках. Загальнодоступний логотип департаменту був використаний для того, аби ця інформація здавалася правдивою. Зміст листівки може натякати на те, що це спроба отримати персональні дані. Закликаємо вас ігнорувати все це. Не відповідайте та не пересилайте жодних даних", – наголосили в установі.

Зазначається, що в фальшивих оголошеннях зловмисники закликають українців надати персональні дані. Їх збирають нібито для "допомоги" українському дипломатичному представництву. На листівках також розміщений QR-код, за яким поляків закликають переходити і повідомляти про громадян України все, що їм відомо. Шахраї навіть лякають "штрафами" тих, хто не надасть відповідну інформацію.

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Крім того, зловмисники розсилають електронні листи полякам, щоб ті "злили" їм дані про українських біженців. Листи надходять нібито з електронної пошти посольства України в Польщі.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Іспанські правоохоронці спільно з Інтерполом знешкодили злочинне угруповання, яке експлуатувало українських біженців. Українців змушували працювати на нелегальних тютюнових фабриках.

Крім того, біженці з України, які знаходяться у Фінляндії, дедалі частіше стають жертвами трудової експлуатації. Люди хочуть якомога швидше приступити до роботи, проте через незнання фінських законів їх обманюють.

Раніше також повідомлялося, що в Берліні троє російськомовних чоловіків напали на двох біженок з України. Інцидент стався в центральному районі німецької столиці в суботу вдень.

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