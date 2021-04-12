Нове покоління приватних космічних компаній, таких як SpaceX Ілона Маска, роблять Росію відсталою і не здатною конкурувати.

"Минуле варто пам'ятати. Можна і варто пишатися ним. Але не можна житили ним", - сказав торік в інтерв'ю російський космонавт Федір Юрчихін.

Російська космічна індустрія, яка колись була однією з передових, повинна замислитися над цим, - пише Bloomberg.

Рівно 60 років тому, вигукнувши "Поїхали!", Юрій Гагарін здійснив космічний політ тривалістю 108 хвилин. Таким чином, він став першою людиною на орбіті, потрапивши на перші шпальти міжнародних газет і забезпечивши СРСР велику піар-перемогу. Дослідження космосу лишається потужним. А Гагарін став національним героєм. Більшість росіян досі вірять, що їхня країна серед лідерів у космосі.

Звісно ж, Москва назвала свою першу зареєстровану вакцину від COVID-19 "Спутник" на честь першого супутника, запущеного в 1957 року, який налякав Захід. І хоч Володимира Путіна не можна назвати ентузіастом міжпланетних подорожей, він точно знає про військовий і геополітичний вплив космічної програми.

Читайте такожПентагон у майбутньому збирається захищати бази NASA на МісяціАле Росія вже не та сила, якою колись була. Її космічна індустрія постраждала від західних санкцій. Гірше те, що комбінація з бюрократії, військової секретності й економіки, в якій домінує держава, не змогли посприяти розвитку приватного космічного сектору. А саме він зараз просуває інновації в США. Бачення теж грає велику роль. Пекін, який запустив свій перший супутник в 1970 році, намагається досить зухвало вийти на орбіту Марсу, приземлитися на його поверхні й запустити свої ровери. І зробити все це Китай хоче якраз до 100-річчя Компартії.

Ностальгію можна зрозуміти. Першість в часи, коли напруга Холодної війни досягла вершини, була завжди великим успіхом як в технологічному, так і в політичному плані. І не важливо, наскільки тонкою була перевага. Письменник Стівен Вокер, який написав книгу "За межами"(Beyond) про перший пілотований політ в космос, зауважив: у 1961 році все могло б відбутися інакше, якби США не відклали місію Алана Шепарда. Рішення було прийняте через те, що під час тестового польоту пальне закінчилося на дві секунди раніше, ніж потрібно.

Росія досі "важковаговик". Вона лишається однією з небагатьох країн, здатних відправити людей у космос. Впродовж останнього десятиліття астронавти США покладалися на російські "Союзи", щоб потрапити на МКС. Але цей період закінчився. І колишні прориви все більше стають далеким минулим.

Розвиток нового покоління ракет і космічних апаратів нескінченно затягується. Креативності було занадто мало, а марних витрат надто багато. До того ж були деякі принизливі несправності. В 2011 році місії "Фобос-Грунт" повинна була стати моментом повернення Росії до міжпланетних досліджень. Але вона так і не відбулася. Того ж року NASA успішно запустила марсохід Curiosity.

Читайте такожFinancial Times: Війни майбутнього будуть виграні або програні в космосіГолова державної космічної агенції "Роскосмос" Дмитро Рогозін відреагував зі зневагою до успіхів іноземних приватних компаній, таких як Space Exploration Technologies Ілона Маска. В 2014 році він написав у Twitter, що США знадобляться батути, щоб відправити своїх астронавтів на МКС після того, як Вашингтон запровадив санкції проти російських чиновників включно з самим Рогозіним. Після того він також звинуватив Маска в умисному нечесному ціноутворенні.

Гроші - це частина проблем Росії. Федеральні витрати збільшилися в рублях, але скоротилися в доларовому еквіваленті. Незалежний аналітик Павло Лузін зауважив, що витрати на космічну програму 2020 року, стартові майданчики й систему "ГЛОНАС" складали 2,4 мільярда доларів. Це вдвічі менше в доларову еквіваленті, ніж було витрачено в 2013-му. США припинили купувати російські ракетні двигуни РД-180, позбавивши Москву корисного притоку грошей. Важливою підтримкою були також американські виплати за місця в "Союзах" для польотів на МКС. Тож коли SpaceX відправили астронавтів на орбіту минулого року, це був тривожний сигнал для Росії.

"Батут спрацював", - пожартував Маск.

"Роскосмос" розглядав зміни, але його ключові ініціативи так і не дійшли до стадії плану. Стартовий майданчик "Восточный" на Далекому Сході повинен був забезпечити російську автономію й скоротити залежність від майданчика "Байконур" в Казахстані. Але експерти кажуть, що складні сибірські ґрунти й умови в океані можуть зробити приземлення небезпечним. Це привернуло небажану увагу й гнів Путіна через затримки, перевищення бюджетів й корупційні звинувачення.

Читайте такожDer Spiegel: США хочуть встановити правила поділу багатств Місяця між землянамиСімейство ракет "Ангара", робота над яким триває вже чверть століття, виглядає аж занадто дорого. Розробка нового пілотованого космічного апарату тріщить. Без нього Росії буде складно дістатися до Місяця. Плани збудувати вантажний космічний корабель для швидких і дешевих запусків теж здаються мало ймовірними.

Москва наполягає на централізованому контролі й секретності, відкидаючи важливість процвітання комерційного сектору, який міг би дати Росії власний аналог SpaceX. Приватні російські компанії застрягли в тому, що інсайдери називають регуляторною й бюрократичною пустелею. Навіть попередні спроби привабити капітал й інкубувати космічні стартапи в кластері на зразок Кремнієвої долини здобули мало успіхів, але мали помітні невдачі.

Оскільки співпраця Росії зі США у космічній галузі під питанням, з'явилися ідеї зблизитися з Китаєм в цьому полі. Зокрема, прозвучали плани збудувати спільну дослідну станцію на Місяці. Але Китай плекає власні амбіції й бажає бути повністю самодостатнім.

Читайте такожПутін налякав росіян атакою США з космосуВ статті про ранні дні SpaceX журналіст Ерік Бергер процитував вченого, який досліджував гарячкуваті зусилля компанії й її здатність приваблювати молодих інженерів.

"У довгостроковій перспективі талант перемагає досвід, як і підприємницька культура перемагає спадок", - сказав вчений.

Без змін в політичній й економічній структурах Росія буде відставати. І це погані новини для країни, яка колись запустила в космос Гагаріна.

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Переклад: Лесь Димань