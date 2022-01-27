Зараз в їхньому домі живе понад півсотні безпритульних собак.

Пара з Туреччини, що живе біля лісу, врятувала пів сотні собак, кинутих напризволяще в цю надзвичайно холодну для регіону зиму.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Будинок Тугая Абукана та його дівчини стоїть біля лісу. Люди часто залишають там напризволяще своїх собак.

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Пара підбирає їх, годує і виходжує. Зараз у них живе понад півсотні безпритульних собак. Тварин тримають просто в оселі, бо на вулиці надто холодно.

Родина допомагає безпритульним собакам вже 13 років. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Тугай Абукан та його брат Тюлай навіть називають себе "лісовими янголами" через це. До прикладу, кілька років тому взимку вони побудували 200 хаток для собак, покинутих у лісах Кемербургазу (Стамбульська провінція).

Тепер Тугай продовжує цю справу зі своєю партнеркою - Бурджу Юксель.

Пара спеціально винайняла будинок в цьому місці, аби продовжувати свою місію.

"Коли нас запитують, чому ми живемо у такому далеко куточку, ми відповідаємо: заради дітей", - розповів Тугай в коментарі американським медіа.

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