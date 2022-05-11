Переговори про мир в Україні потрібно вести "з позиції сили", вважає високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель емоційно висловився на захист постачання зброї Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), повідомляє Deutsche Welle.

Боррель розкритикував тих, хто стверджує, що постачання озброєнь українцям лише затягують війну.

"Я питаю цих людей: хіба не відіграє ролі те, як закінчиться ця війна? Невже українці мають впасти на коліна, пошматовані росіянами? Ви цього хочете?" - наголосив Боррель.

Він додав, що війни закінчуються мирними переговорами, проте переговори про мир потрібно вести "з позиції сили", і завдання зараз полягає саме у тому, щоб "привести українців до такої позиції".

В інтерв'ю FAZ Боррель також розкритикував те, що Євросоюз при ухваленні багатьох рішень зобов'язаний керуватися принципом одностайності країн-членів ЄС.

"Право вето функціонувало з шістьма членами, але не сьогодні з 27 країнами та не завтра, коли в ЄС, можливо, будуть 33 держави. Це стає дедалі складнішим", - зауважив глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілювали й цивільні. Захисники України давали гідну відсіч окупантам. Низка країн Заходу, зокрема держави-члени ЄС та США вирішили підтримати Україну, зокрема, надали озброєння.

9 травня стало відомо, що американський президент Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні, який дозволить Штатам оперативно надавати нашій державі зброю для захисту від агресії РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: