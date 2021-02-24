США вийшли з Ради ООН з прав людини під час президентства Дональда Трампа у 2018 році.

США заявили про повернення до Ради ООН з прав людини.

Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен у відеопосланні до учасників 46-ї сесії Ради, передає DW.

За його словами, США подадуть заявку на членство в Раді на період із 2022 по 2024 роки.

"Ми смиренно просимо всі країни-члени ООН про підтримку нашого прагнення до повернення до Ради", - заявив Блінкен.

Разом із тим він зазначив, що нова адміністрація США частково поділяє критику на адресу Ради, яку висловлювало попереднє керівництво країни при екс-президентові Дональді Трампі. Зокрема, ідеться про нібито упереджене ставлення Ради до Ізраїлю.

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Водночас США мають намір переконатися, що країни-члени Ради ООН відповідають "високим стандартам" в області прав людини.

Рада ООН з прав людини: що відомо

Рада ООН з прав людини в 2006 році прийшла на зміну Комісії ООН з прав людини, що існувала з 1946 року. Учасниками Ради є 47 країн, яких обирає Генеральна Асамблея ООН на три роки, вони не мають права на негайне переобрання після двох наступних один за одним термінів повноважень.

США оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини у 2018 році. Трамп розкритикував цей міжурядовий орган за ставлення до Ізраїлю і відсутність реформ.

Раніше Сполучені Штати вже бойкотували Раду ООН з прав людини. Це тривало три роки за президента Джорджа Буша-молодшого.

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Автор: УНІАН