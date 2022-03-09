Володимира Зеленського запросив виступити перед парламентом Канади.

Уряд Канади передасть Україні партію високоспеціалізованої військової техніки. Сторони обговорили подання гуманітарної допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.

"Щойно говорив з президентом Зеленським. Я повідомив йому, що Канада відправить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Ми обговорювали також санкції проти Росії та гуманітарну допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що президента України Володимира Зеленського запросив виступити перед парламентом Канади.

"Канадці були натхненні хоробрістю і стійкістю українців, а також лідерством, яке продемонстрував президент, і я знаю, що вони хочуть почути його особисту думку", - підсумував Трюдо.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: