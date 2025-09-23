Лула да Силва першим зі світових лідерів виступив на відкритті Генасамблеії ООН.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва закликав до "реалістичного вирішення" війни в Україні. Також він заявив, що міжнародне право "поховане" в Газі. Про це пише Sky.news.

У своїй промові Лула, який виступав першим із світових лідерів, сказав, що війна в Україні не може мати військового вирішення.

"Нещодавня зустріч на Алясці вселила надію на переговорний шлях до вирішення проблеми, це необхідно для того, щоб прокласти шлях до реалістичного рішення", – заявив він.

Однак він натякнув, що треба задовольнити вимоги агресора. За його словами, знайти вирішення "передбачає врахування законних проблем безпеки всіх країн".

У другій частині промови він говорив щодо ситуації в Газі, Лула заявив, що "терористичні атаки, скоєні ХАМАС, неможливо виправдати з будь-якої точки зору, але ніщо не виправдовує триваючий геноцид".

"Під тоннами завалів поховані десятки тисяч невинних жінок і дітей. Ми бачимо, що міжнародне гуманітарне право... також там поховано", - сказав він.

Він також розкритикував обмеження США, які введені проти Бразилії, не згадуючи при цьому особисто Дональда Трампа. Місцеві ЗМІ відзначили, що у Лули і Трампа не буде особистої зустрічі на полях саміту. Також він висловився на тему майбутнього XXI сторіччя.

"Нам потрібні лідери з чітким баченням, які розуміють, що міжнародний порядок — це не гра з нульовою сумою. 21 століття буде дедалі більше багатополярним. Щоб бути мирним, воно не може не бути багатостороннім", - сказав він, отримавши за ці слова оплески залу.

Нагадаємо, що у США почався саміт Генасамблеії ООН, у якому беруть участь 193 країни. Українську делегацію очолює президент Володимир Зеленський. У нього заплановано понад 20 зустрічей протягом тижня, у тому числі зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

За прогнозами ЗМІ, проривів під час цього візиту не буде. При цьому прогнозується новий етап війни, під час якого скоротиться підтримка союзників, у першу чергу США.

