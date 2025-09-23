Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва закликав до "реалістичного вирішення" війни в Україні. Також він заявив, що міжнародне право "поховане" в Газі. Про це пише Sky.news.
У своїй промові Лула, який виступав першим із світових лідерів, сказав, що війна в Україні не може мати військового вирішення.
"Нещодавня зустріч на Алясці вселила надію на переговорний шлях до вирішення проблеми, це необхідно для того, щоб прокласти шлях до реалістичного рішення", – заявив він.
Однак він натякнув, що треба задовольнити вимоги агресора. За його словами, знайти вирішення "передбачає врахування законних проблем безпеки всіх країн".
У другій частині промови він говорив щодо ситуації в Газі, Лула заявив, що "терористичні атаки, скоєні ХАМАС, неможливо виправдати з будь-якої точки зору, але ніщо не виправдовує триваючий геноцид".
"Під тоннами завалів поховані десятки тисяч невинних жінок і дітей. Ми бачимо, що міжнародне гуманітарне право... також там поховано", - сказав він.
Він також розкритикував обмеження США, які введені проти Бразилії, не згадуючи при цьому особисто Дональда Трампа. Місцеві ЗМІ відзначили, що у Лули і Трампа не буде особистої зустрічі на полях саміту. Також він висловився на тему майбутнього XXI сторіччя.
"Нам потрібні лідери з чітким баченням, які розуміють, що міжнародний порядок — це не гра з нульовою сумою. 21 століття буде дедалі більше багатополярним. Щоб бути мирним, воно не може не бути багатостороннім", - сказав він, отримавши за ці слова оплески залу.
Більше про Генасамбелю ООН
Нагадаємо, що у США почався саміт Генасамблеії ООН, у якому беруть участь 193 країни. Українську делегацію очолює президент Володимир Зеленський. У нього заплановано понад 20 зустрічей протягом тижня, у тому числі зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
За прогнозами ЗМІ, проривів під час цього візиту не буде. При цьому прогнозується новий етап війни, під час якого скоротиться підтримка союзників, у першу чергу США.