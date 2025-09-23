Держсекретар США вважає, що в ООН є величезний потенціал.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН може розкритикувати організацію за її бездіяльність у питанні завершення воєн. Зокрема – в Україні та в Газі.

Відповідну заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо в етері Fox News. Він зазначив, що в ООН є величезний потенціал. При цьому, за його словами, "тягар" пошуків рішення для завершення війни несе Трамп.

"Думаю, одна з тем, якої президент повинен буде торкнутися і торкнеться, – це сама ООН. Питання в тому, навіщо нам усе ще потрібна ООН? У неї величезний потенціал. Це організація, яка може робити великі й важливі справи у світі, але зараз вона цього не робить", – зазначив Рубіо.

Відео дня

Він також згадав про ситуацію в Гаїті, де, за його словами, держава захоплена бандами. Рубіо каже, що США просять ООН втрутитися. Однак на заваді може стати Пекін, і тоді результату не буде.

"Тому, думаю, президент збирається кинути виклик ООН. Знайти своє значення, мету і корисність як організації. Тому що зараз вона, схоже, не виконує своєї роботи, натомість добре вміє витрачати великі гроші", – наголосив держсекретар.

Крім того, Рубіо закликав Київ погодитися на домовленості щодо врегулювання війни в Україні.

Новина доповнюється...