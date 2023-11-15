Він зазначив, що зараз через війну на Близькому Сході Україна більше не отримує тієї уваги, якої так гостро потребує.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попередив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що світ забуде про Україну, однак цього не станеться.

Як повідомляє Tagesschau, виступаючи на конференція муніципального партнерства у Лейпцигу, Шайнмаєр підкреслив небезпеку того, що війна в Україні виходить з поля зору громадськості.

"Україна потребує нашої підтримки тим більше, що зараз на Близькому Сході йде війна, і вона більше не отримує тієї уваги, якої так гостро потребує. Розрахунок Путіна такий: світ повинен забути Україну", - сказав Штайнмаєр.

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При цьому від підкреслив, що "Німеччина не може і не буде робити таку послугу" російському президенту.

"Ми не зможемо звикнути до незаконної і нелюдської агресивної війни Росії", - заявив Штайнмаєр.

Німеччина і війна в Україні

Раніше про марність надій російського президента Володимира Путіна на зменшення підтримки України з боку Євросоюзу також заявляла глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Вона уточнила, що німецька підтримка буде серйозно розширена, особливо в наступному році.

12 листопада правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8 млрд євро.

Також Шольц заявляв, що переговори між Україною та Росією можливі тільки після виведення російської військ з території країни.

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