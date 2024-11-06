Одною зі складових майбутньої підтримки для України будуть надприбутки із заморожених російських активів.

В Європейському Союзі не збираються зупинятися у наданні підтримки України, незалежно від того, як результати президентських виборів в США вплинуть на майбутнє. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала голова Комітету з питань політики та безпеки ЄС Дельфін Пронк, яка приїхала до Києва з візитом на чолі делегації послів 27 країн-членів ЄС.

Зокрема, у неї запитали два питання. По-перше, чи збираються в Євросоюзі збільшувати військову підтримку України через Європейський фонд миру, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить перестати допомагати Україні та перекладе на ЄС увесь тягар відповідальності за підтримку України. І по-друге, як в ЄС збираються долати постійне блокування Угорщиною надання допомоги Україні.

"Я захочу подивитися, як ЄС підримує і продовжить підтримувати також завдяки надприбуткам з заморожених російських активів. Ми розблокували 1,4 млрд євро, які спрямовуються як пряме інвестування у ваші оборонні спроможності і були виділені у серпні. Звісно, я не буду випереджати рішення 27 держав. Це 27 держав, які ухвалюють рішення у єдності щодо нашої спільної закордонної політики та безпекової і оборонної політики. Але якщо ви подивитесь, що ми зробили у минулому, я не маю причин вважати, що ми не будемо підтримувати вас будь-якими можливими засобами і як тільки зможемо", - наголосила Пронк.

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Окремо вона відзначила, що в ЄС визнають, що американці зробили свій вибір на демократичних виборах. І тепер лідери ЄС і голови держав привітали Трампа з його переобранням на посаду президента.

"Ми готові працювати з будь-яким партнером, і це наш постійний сигнал, який також готовий підтримувати Україну", - сказала Пронк.

Водночас, за її словами, справи говорять гучніше за слова, оскільки ЄС виступає на стороні України з самого початку неспровокованої і повномаштабної агресивної війни Росії проти України. Пронк додала:

"Наші лідери і голови держав ЄС об'єднаються також на цьому тижні, і я достатньо впевнена, що вони підтвердять повідомлення підтримки, що ми на вашій стороні".

Крім того, вона сказала, що її делегація приїхала до Києва, щоб запевнити у непохитній підтримці з боку ЄС.

Пронк відзначила, що завдяки місії ЄС з військової підтримки (EUMAM) вже підготовлено майже 63 тисячі українських солдат на території країн ЄС. Вона запевнила, що в ЄС готові зробити більше для підготовки військових з України.

Як відомо, Комітет з питань політики та безпеки ЄС ухваляє рішення щодо військової підтримки в рамках Європейського фонду миру.

Підтримка України Європою

За даними видання Bloomberg, в Європейському Союзі шукають способи обійти вето Угорщини на допомогу Україні в розмірі 6,6 мільярда євро Вже є один із варіантів. Зокрема, Служба зовнішніх зв'язків ЄС розглядає можливість дозволити країнам-членам робити добровільні внески до Європейського фонду миру. У майбутньому це дозволило б передавати кошти за згодою тих, хто їх дав, а не домагатися одностайної підтримки.

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