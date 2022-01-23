Він заявив, що зараз у президента немає "необхідних інструментів, щоб впливати на процеси внутрішньої та зовнішньої політики".

Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку.

Його заява опублікована на офіційному сайті глави держави.

"Я дуже довго думав і після майже чотирьох років активної роботи прийняв рішення подати у відставку з поста президента Вірменії. Це абсолютно не емоційне рішення і виходить з певної логіки", – йдеться в заяві.

За його словами, на цей час у президента немає "необхідних інструментів, щоб у нинішній складний для країни та нації період вплинути на корінні процеси внутрішньої й зовнішньої політики".

"У цей непростий для нашої держави час, коли необхідна національна єдність, інститут президента не повинен бути об'єктом пліток і теорій змови, відволікаючи тим самим увагу громадськості від найважливіших питань", – йдеться у заяві.

Читайте такожУ Вірменії оголосили результати парламентських виборів: перемогла партія ПашинянаРаніше у квітні 2021-го прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку з посади.

До цього у Вірменії після укладення угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі почалися акції опозиції з вимогою відставки прем'єра.

Також армія Вірменії затребувала відставки Пашиняна після звільнення першого заступника начальника відомства Тирана Хачатряна.

Глава Генштабу Вірменії ОНІК Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів в країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту.

Президент Вірменії Армен Саркісян відхилив прохання прем'єр-міністра про звільнення керівника Генерального штабу.