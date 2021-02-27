У президента зазначили, що в ситуації з протестами у Вірменії він не підтримує жодної політичної сили.

Президент Вірменії Армен Саркісян відхилив прохання прем'єр-міністра Нікола Пашиняна щодо звільнення керівника Генерального штабу Збройних сил країни Оніка Гаспаряна. Пашинян звинуватив Гаспаряна у нібито спробі військового перевороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Вірменії.

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Як пояснили в прес-службі, канцелярія вірменського президента детально вивчила пропозицію Пашиняна та дійшла висновку, що проект указу про звільнення глави Генштабу суперечить конституції Вірменії.

"Президент республіки в рамках своїх конституційних повноважень повернув проект указу із запереченнями", - повідомили в канцелярії.

У Саркісяна зазначили, що в ситуації з протестами у Вірменії він не підтримує жодної політичної сили.

"Ще раз підкреслюємо, що президент республіки не підтримує жодної політичної сили і приймає рішення, керуючись виключно національними інтересами", - наголосили в прес-службі Саркісяна.

Нагадаємо, 25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту.

Після цього Пашинян заявив, що звернувся до президента країни з проханням про звільнення глави Генштабу.

У Вірменії ввечері 27 лютого почалася акція протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Протестувальники влаштували марш столицею країни - Єреваном.

Марш опозиції транслюється в YouTube.

Вимога опозиції залишається незмінною - негайна відставка Пашиняна та його уряду, а також покарання за поразку в Нагірному Карабасі.

Марш розпочався після того, як президент Вірменії відмовив Пашиняну у звільненні глави Генерального штабу Збройних сил країни.

Пашинян звинуватив главу Генштабу у спробі військового перевороту після того, як той закликав прем'єра виконати вимогу протестувальників та подати у відставку.

Нагадаємо, відмову звільняти главу Генштабу президент Вірменії пояснив тим, що пропозиція Пашиняна не відповідає конституції країни.

Додамо, Пашинян виключив можливість втечі з Вірменії через спробу військового перевороту.

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Автор: УНІАН