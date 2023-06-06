Пекін також очікує, що Париж допоможе налагодити співпрацю з ЄС.

Франція та Китай продовжують співпрацю щодо припинення війни в Україні. Під час вчорашньої телефонної розмови головний дипломат Китаю Ван І та радник французького президента Еммануеля Макрона з питань зовнішньої політики Еммануель Бонне домовилися "створити умови для початку процесу політичного врегулювання", йдеться в заяві китайського МЗС.

"Сторони скоординували свої позиції щодо українського питання та домовилися продовжувати накопичувати та створювати умови для початку процесу політичного врегулювання", – йдеться в повідомленні.

Жодних деталей щодо того, як сторони бачать "процес врегулювання", не наводиться.

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Також сповіщається, що Ван І високо оцінив квітневий візит президента Еммануеля Макрона до Китаю, назвавши його "успіхом". Китайська сторона акцентує, що розраховує на те, що Париж допоможе налагодити співпрацю між Пекіном та ЄС.

"Вважається, що французька сторона продовжуватиме проводити раціональну та активну політику щодо Китаю та відіграватиме конструктивну роль у здоровому та стабільному розвитку відносин між Китаєм та ЄС", – йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ та адміністрація президента Франції не опублікували звіт про цей дзвінок.

Взаємодія Китаю та Франції для припинення війни - що повідомлялося

В квітні президент Франції Еммануель Макрон відвідав Китай, де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорювали, зокрема, припинення війни в Україні. Очікувалося, що Макрон пропонуватиме Китаю план, який дасть старт перемовинам України з агресором.

Після візиту Макрона в КНР видання Bloomberg заявило, що французький лідер не зміг заручитися підтримкою Китаю. Водночас після цієї поїзди лідер Китаю Цзіньпін вперше за час повномасштабної війни погодився на телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. ЗМІ повідомляли, що розмова відбулася завдяки зусиллям Макрона.

За інформацією Bloomberg, Макрон доручив своєму радникові Бонне працювати з китайським дипломатом Ван І над створенням рамок, які можна було б використовувати як основу для майбутніх переговорів.

Також в квітні Пекін призначив свого колишнього посла в Росії Лі Хуея спецпредставником з питання припинення війни в Україні. В травні він здійснив "європейське турне", під час якого завітав до України, Польщі, Німеччини, Бельгії і Парижу. Під час "турне" Лі Хуей просував запропонований 24 лютого 2023 року Цзіньпіном "мирний план", який передбачає припинення вогню в Україні і зупинку військової допомоги Києву, яка потрібна для деокупації українських територій. Після візитів китайського спецпредставника з’являлася суперечлива інформація про те, що Хуей нібито пропонував європейським партнерам України залишити за Росією території, які їй вдалося окупувати.

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