Білоруські протести, які спалахнули минулого року, стали останнім відлунням падіння Берлінської стіни.

Олександр Лукашенко по-іншому уявляв собі 2020-й рік. Самопроголошений "народний президент" розраховував, що зможе консолідувати свою владу в Білорусі, перетворивши вибори на фарс.

За іронією, три жінки, яких він раніше позбавив можливості проводити політичну діяльність, стали його найбільш небезпечними опонентами. І одну з них тепер вважають легітимним президентом Білорусі, - пише Die Zeit. Видання нагадує, що відносини ЄС з автократом теж покращувалися останнім часом. Але ось він знову став персоною нон грата. На додачу Лукашенко захворів на COVID-19, існування якого він сам раніше заперечував.

Читайте такожRFERL: Лукашенко пережив 2020-й рік, але що буде в 2021-му?2020-й, напевне, на довго запам'ятається тому, кого давно називають "останнім диктатором Європи". І, цілком можливо, це був переломний рік для нього. Видання нагадує, що після сфальсифікованої перемоги на виборах у Білорусі спалахнули безпрецедентні протести, на чолі яких виступили три жінки включно з активісткою Світланою Тихановською.

Захід запровадив нові санкції проти режиму Лукашенка. А Тихановська, яка зараз живе у Вільнюсі, отримала підтримку європейських лідерів, таких як канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Лукашенко ж опинився в міжнародній ізоляції. За ним стоїть лише Москва.

Білоруський автократ зробив забагато помилок в 2020 році. Своєю дивною політикою щодо коронавірусу він не заспокоїв, а лише налаштував проти себе населення. Його жорсткі спроби придушити політичних опонентів призвели до політизації багатьох громадян перед виборами. А небачена жорстокість "силовиків", яких відправили придушити протести, не зламала опір білорусів, а лише посилила його. Тисячі людей вимагають відставки Лукашенка. І дехто вбачає в цьому "кінець пострадянської утопії".

Читайте такожУ Білорусі проходять перші в 2021 році недільні акції протесту (відео)Режим Лукашенка дав поштовх небезпечній спіралі протестів й міліцейського насильства. Людей арештовують, залякують, проти них порушують кримінальні справи і заморожують банківські рахунки. За деякими підрахунками, силовики Лукашенка арештували близько 30 тисяч людей за період з серпня. А десятки тисяч білорусів покинули країну. Нещодавно молодого чоловіка забили до смерті у відділенні міліції. Своєю жорстокою поведінкою силові відомства ще більше пов'язали себе з долею правителя.

Біограф Лукашенка і політолог Валерій Карбалевич тому переконаний, що 2020 рік приніс "кінець пострадянської утопії". Колишня радянська республіка Білорусь пішла іншим шляхом після розпаду СРСР. Лукашенко ж, обійнявши свою посаду в 1994 році, скасував усі політичні й економічні реформи. Він закріпив радянські символи, такі як КДБ і прапор. Тепер, через 26 років його мініатюрний Радянський Союз на межі краху.

"Цей рік показав, що така модель не може бути реальною альтернативою в пострадянську еру, а лише веде в глухий кут. 2020-й буде останнім відлунням Берлінської стіни", - сказав Карбалевич.

Читайте такожЛукашенко назвав умову для своєї відмови від влади (відео)Лукашенко тримає в руках владу тому, що його апарат безпеки підтримує його. Але так звана "соціальна стабільність", якою пострадянській Мінськ так часто вихвалявся, тепер в минулому. Так само нічого не лишилося від іміджу "народного президента". Нова інавгурація Лукашенка відбулася таємно. А влітку його освистали навіть працівники державного заводу. Хоч кількість протестів з серпня скоротилася, немає жодних підстав очікувати, що вони зникнуть в 2021-му році. Після 26 років злість на режим Лукашенка і бажання змін надто великі.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Переклад: Лесь Димань